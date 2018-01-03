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Крупнейшая фракция Бельцкого совета обвинила партию Плахотнюка в организации рейдерской атаки на Бельцы (ВИДЕО)

Опубликовано : 04 январь 2018 г. 00:04 | Просмотров: 2817 | Категория: Страна

Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия, а также их пособники из Партии социалистов, организовали циничный заговор против жителей Бельц - второго по значению города Молдовы.

Об этом заявил глава фракции «Нашей партии» в Бельцком муниципальном совете Николай Гриоришин, выступая в среду от имени фракции «Нашей партии», перед утверждением решения о проведении референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.

Как заявил Григоришин, предновогодние события по так называемому «спасению Бельц» центральным правительством и организованными отставками ряда городских чиновников «является не просто атакой на наш город». «Это беспрецедентная атака на принципы местной автономии. Намереваясь подчинить себе Бельцы, правящая в Молдове Демпартия, посредством своих правительственных чиновников, использует все методы, типичной рейдерской атаки. Только теперь их уже интересуют не банки и страховые компании, а второй по значению город Молдовы. Очевидно, что в своем преступном порыве центральные власти рассматривают бельчан, не как людей, а как статистический материал», - подчеркнул местный избранник.

В этой связи Григоришин отметил, что бельчане стали свидетелями того, как «правительство пыталось выдать за спасателей тех самых мусорных террористов, по вине которых Бельцы начали утопать в мусоре». «Вместо того, чтобы призвать их к вполне заслуженной ответственности, в том числе уголовной, власти решили еще и поддержать их материально за счет налогоплательщиков всей страны. Всем всё понятно: Демпартия выдвинула Бельцам ультиматум в надежде вернуться к эпохе разграбления города», - заявил он.

«Особенно обращает на себя внимание тот факт, что деятельностью примара Бельц Ренато Усатого высказывают недовольство не избравшие его на выборах горожане, а чиновники и представители правящей партии, а также депутаты президентской партии. Это лишнее доказательство организованного заговора власти против поистине народного мэра, вставшего на защиту интересов горожан и добившегося первых ощутимых результатов в борьбе с коррупцией в нашем городе», - заявил Григоришин.

Муниципальный советник сообщил, что горожане прекрасно помнят, как пыталась укорениться в Бельцах мусорная мафия при помощи коммунистов, которые в 2015 году перекрасились в демократов. Григоришин напомнил, что именно нынешний представитель правительства, член ДПМ Октавиан Маху, возглавлявший до 2012 года муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство", подготовил его уничтожение и передачу услуги по вывозу мусора частной компании из Кишинева. Тогда же, горожан обманули обещаниями не повышать тариф, повысив его  почти втрое сразу после внедрения преступной схемы.

«Все прекрасно помнят, как протестовали тогда против этого представители Партии социалистов и потому особенно печально наблюдать, как те же люди выступают сегодня единым фронтом с этой мафией. Печально, но не удивительно: и социалисты, и мусорные мошенники подчиняются одному и тому же хозяину - Владимиру Плахотнюку», - отметил Григоришин.

Отмечая настойчивость центральных властей, в последнее время убеждающих население в якобы недееспособности действующего мэра Бельц, и несмотря на подавляющее представительство "Нашей партии" в Совете (26 из 35-ти советников - Ред.), местный советник от правящей в Бельах партии призвал предоставить своим малочисленным оппонентам - представителям центральной власти право использовать все демократические механизмы, предусмотренные законом.

«Как мы, так и наш народный мэр, не боимся демократических процедур. Именно, поэтому, принимая во внимание настойчивость центральных властей, выбравших себе в качестве говорунов откровенных саботажников в городском хозяйстве, мы считаем необходимым предоставить им право отстоять свою точку зрения именно в рамках самой демократической процедуры - в ходе референдума о вотуме недоверия примару Бельц Ренато Усатому. Уверены, что это станет серьезным испытанием не только для примара Ренато Усатого, но и для представителей центральной власти, которой мы предоставляем уникальный шанс - доказать свою правоту в рамках честного, демократического состязания, а не в ходе подковерных и пропагандистских акций. И пусть победит сильнейший!», - завершил свое выступление на чрезвычайной сессии муниципального совета Бельц, на котором было решено провести местный референдум о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.

Решение было принято 3 января муниципальным советом Бельц после того, как 28 декабря бельцкий мэр Ренато Усатый обратился к советникам от своей партии инициировать созыв чрезвычайной сессии Совета по вопросу о проведении референдума об отзыве мэра Бельц Ренато Усатого.

«Сейчас должны решать именно бельчане, которые доверили мне руководить городом», - завил тогда Усатый.

Усатый был избран мэром Бельц на прошедших 14 июня 2015 года местных выборах. Тогда, за него проголосовали 72,46% избирателей, а он стал мэром с первого тура.

Сегодня, в результате развязанных центральными властями против Усатого репрессий, он вынужден находиться за пределами Молдовы, продолжая руководить городом из-за рубежа.


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