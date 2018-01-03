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Додон более не считает, что Конституционный суд угрожает демократии

Опубликовано : 04 январь 2018 г. 15:58 | Просмотров: 1624 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон, обвинивший ранее Конституционный суд в нарушении демократии, обратился к нему же для защиты принципов демократии и основных свобод.

В четверг Додон повторно отказался промульгировать так называемый «закон о борьбе  пропагандой», которым вводится запрет российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио. По мнению Додона, закон «противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д.».

В этой связи Додон посчитал, что восстановить верховенство демократии и основных прав и свобод человека сможет Конституционный суд, ранее неоднократно обвиненный им и его партией в нарушении демократии.

Как сообщил Игорь Додон в соцсетях, он принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений так называемого «закона о борьбе  пропагандой».

Ранее Додон неоднократно обвинял Конституционный суд в подчиненности Демпартии и нарушении демократии. В частности, 17 октября Додон пригрозил судьям КС, что «придёт время». «Каждые ваши действия и решения будут немедленно рассмотрены после следующих парламентских выборов. Будет другой состав КС, а за каждое решение вы все ответите. Н поможет вам даже румынское гражданство. Мы вас поймаем», - пригрозил тогда судьям КС Додон.

Неделей позже, один из руководителей про-додоновской Партии социалистов Влад Батрынча вышел с инициативой о введении уголовной ответственности для судей Конституционного суда, заявив, что «КС позволил себе издеваться и над президентом, и над народом, и над конституцией».



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