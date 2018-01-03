Умер соратник Андрея Сахарова, правозащитник и советский диссидент Валерий Чалидзе ...

В США на 80-м году жизни умер правозащитник и диссидент, один из основателей Комитета по защите прав человека, соратник Андрея Сахарова, издатель правозащитной и исторической литературы Валерий Чалидзе.

О смерти диссидента сообщила в социальных сетях журналистка Мария Слоним.

Чалидзе было 79 лет. Физик по образованию, в советские годы, с 1969 по 1972 гг., он выпускал самиздатовский журнал "Общественные проблемы".

В 1970-м, вместе с Андреем Сахаровым и Андреем Твердохлебовым, Чалидзе организовал Комитет по защите прав человека. В 1972-м году он выехал в Штаты для чтения лекций, после чего был лишен советского гражданства.

В Нью-Йорке ученый основал издательство Chalidze Publications и начал публикацию на русском документов и материалов из архива Льва Троцкого. Позднее он также выпустил воспоминания превого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Чалидзе - автор исследований "Права человека и Советский Союз" (1974), "Уголовная Россия" (1978), "Победитель коммунизма: Мысли о Сталине, социализме и России" (1981).

В 1990 году ему было возвращено советское гражданство.