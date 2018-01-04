Додон не намерен ссориться с Плахотнюком «из уважения к Путину» ...

По мнению занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона, в Молдове наблюдается стабильность, а «дестабилизация ситуации в Молдавии выгодна противникам проводимого президентом республики курса на восстановление стратегического партнерства с Россией».

Об этом Додон заявил в интервью российскому агентству ТАСС.

Додон считает, что любые призывы к протестам против незаконных действий правящей в Молдове Демпартии являются не только контрпродуктивными, но и направленными против России «особенно накануне предстоящих там выборов президента».

В этой связи Додон подчеркнул, что из противостояния с правящим большинством и правительством «есть два выхода». Первый - вывести на улицы народ, что «приведет к массовым волнениям». И второй - сконцентрировать «все силы для победы на предстоящих в конце года парламентских выборах».

По его словам, первый сценарий означает «риск дестабилизации в стране, в том числе с возможностью провокаций в отношении Приднестровья». «Мы знаем, что такие планы существуют у определенных кругов на Западе, которые заинтересованы создать очередную горячую точку вокруг России, особенно накануне предстоящих там выборов президента», - пояснил Додон, цитируемый ТАСС.

«Если я поддамся эмоциям и уговорам тех, кто призывает начать уличные протесты, то сыграю на руку тем, кто заинтересован именно в таком сценарии. Они воспользуются этим и постараются переложить ответственность за дестабилизацию ситуации на президента, который поддерживает тесные отношения с Москвой», - подчеркнул Додон.

Взамен противодействию контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии, Додон намерен установить с ней институциональное сотрудничество во имя предотвращения противостояния с Россией, подтвердив заинтересованность представителей олигарха в правительстве и парламенте в заинтересованности во встрече с делегацией российского МИДа.

«Я предложил правительству и парламентскому большинству прекратить противостояние между ветвями власти в интересах народа», - сказал глава государства. При этом он убежден, что представители правящей в Молдове проевропейской коалиции предпринимают антироссийские выпады в том числе для того, чтобы спровоцировать президента и его сторонников на уличное противостояние. В этой ситуации, отметил Додон, необходимо не поддаваться на провокации, проявить выдержку.

Ранее уже сообщалось, что так называемую «проевропейскую» власть в Молдове контролирует гражданин Российской Федерации, олигарх Владимир Плахотнюк. В результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Кроме того, российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.