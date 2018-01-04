Додон в третий раз отстранен от должности ...

Конституционный суд постановил в пятницу отстранить от должности президента Игоря Додона на время промульгации так называемого «закона о борьбе с пропагандой».

Поданный одним из депутатов возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии запрос был рассмотрен в срочном порядке, менее чем за сутки.

Судьи постановили, что Додон находится в неспособности исполнять свои обязанности, а Закон №257 о внесении дополнений в Кодекс телевидения и радио Республики Молдова будет промульгирован без участия президента.

Это уже третий раз, когда занимающий должность президента Игорь Додон отстраняется от должности «на пять минут».

Последний раз это было 2 января, когда Додон был отстранен для приведения к присяге ряда министров в правительство.

Первый раз, Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября, когда надо было привести к присяге нового министра обороны Еуджена Стурзы.

Ранее, в декабре, председатель парламента Андриан Канду сообщил, что Игорь Додон будет еще неоднократно отстранен от должности из экономии средств на дорогостоящую процедуру импичмента.

Канду отметил, что процедура «временного отстранения» Додона, как это было в случае с назначением министра обороны, будет применена «при каждом блокировании Конституции».