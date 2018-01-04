Ренато Усатый призвал к всеобщей мобилизации ...

Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый обратился к гражданам Молдовы, ко всей молдавской диаспоре за рубежом, к общественным деятелям и активистам, к здоровым политическим силам с призывом начать всеобщую гражданскую мобилизацию против криминального режима олигарха Плахотнюка.

«Обращаюсь ко всем гражданам Молдовы. Девятого числа, после Рождества, я опубликую список контактных телефонов по всей стране. Это будут горячие линии, которые будут работать с утра до поздней ночи каждый день без выходных. Каждый сможет позвонить, оставить свои данные, записаться и сказать, что готов выйти для того, чтобы поставить точку в истории правящего режима», - завил Усатый цитируемый пресс-службой «Нашей партии».

Кроме того, Усатый призвал и молдавских граждан за рубежом сообщать о себе в мессенджерах социальных сетей, оставлять номера телефонов и принять участие в формировании мобилизационных штабов для подготовки к общему приезду в Кишинев.

Также лидер «Нашей партии» отметил, что предстоящие парламентские выборы (плановые или досрочные – это не имеет значения) можно сравнить с игрой в напёрстки. Ставки повышаются, игра увлекает, но результат всегда один – участники остаются без ничего, выигрывают только шулеры-напёрсточники. Поэтому на выборах «их нельзя победить, потому что живём в бандитском государстве», в котором «Додон с Плахотнюком расписали всё по клеточкам, по миллиметру».

Гражданская мобилизация начинается с города Бельцы. Плахотнюк поставил задачу захватить этот город, чтобы потом «проглатывать остальные города и сёла» - сказал лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Чтобы подтвердить готовность встать на защиту демократии и оставить контактные данные, жители Бельц и окрестных населённых пунктов могут звонить по горячей линии: 078135724.