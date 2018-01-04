Ни один из депутатов партии Додона не подавал заявления об отказе от гражданства Румынии (DOC)
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Все шестеро депутатов Партии социалистов с румынским гражданством не подавал никаких заявлений об отказе от гражданства Румынии, как об этом ранее заявлял Игорь Додон.
Румынское Национальное ведомство по гражданству официально сообщило о том, что все депутаты-социалисты, обладающие гражданством Румынии «не фигурируют в списках подававших заявления об отказе от гражданства».
Об этом Ведомство сообщило в официальном документе по запросу Ассоциации независимой прессы.
Текст ответа опубликован на портале moldovacurata.md.
В документе указывается, что этими депутатами являются Анатолие Лабунец, Адриан Лебедински, Алла Долинцэ, Корнелиу Фуркулицэ, Раду Мудряк и Генади Митрюк.
Ранее, лидер ПСРМ Игорь Додон, артикулируя откровенную антирумынскую риторику, категорично заявлял об отказе депутатов руководимой им фракции от гражданства Румынии, на основании якобы взятого ими на себя еще в октябре 2014 года обязательства.
Кроме этих членов пропрезидентской Партии социалистов, гражданством Румынии обладает и один из его ключевых советников - советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский. Известно, что и он, еще с 2013 года, приняв гражданство Румыннии, принес присягу румынскому государству следующего содержания: «Клянусь быть преданным родине и румынскому народу, защищать права и национальные интересы, соблюдать Конституцию и законы Румынии». Согласно ст. 54 (1) Конституции Румынии, «верность стране является священной».
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