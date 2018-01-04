Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы ...

В пятницу, Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за «злоупотребление властью».

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу суда, бывший президент приговорен к четырем годам тюрьмы за "злоупотребление властью должностного лица". Однако к обвиняемому применена амнистия, срок был сокращен на четверть и составил 3 года. Саакашвили запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.

В решении суд говорится, что в 2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, которые были осуждены за убийство банкира Александра Гиргвлиани, нарушив таким образом установленную законом процедуру.

Адвокат экс-президента Грузии София Гогличидзе заявила журналистам после заседания суда, что "в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Михаила Саакашвили". По ее словам, являясь президентом, он имел право помиловать осужденных. Сторонники Саакашвили, собравшиеся у здания суда, выразили намерение обжаловать решение в Страсбургском суде по правам человека.

По словам Саакашвили, грузинский суд находится под контролем крупнейшего акционера "Газпрома" Иванишвили, сам судебный процесс является политическим, а решение суда незаконным.

Ранее в Украине Окружной административный суд Киева признал законным отказ предоставить Саакашвили статус беженца или политубежище. Рассмотрение дела о законности соответствующего указа президента начнется в кассационном административном суде Верховного суда в понедельник, 29 января.