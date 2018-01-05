Бухарестским педофилом оказался полицейский ...

Как сообщают румынские СМИ, спустя три дня после преступления подозреваемый был пойман. Журналисты сообщили, со ссылкой на источники в судах, что им оказался сотрудник дорожной полиции. 45-летний подозреваемый работает в Бригаде дорожной полиции с 2010 года, а до этого он работал в Жандармерии.

По данным СМИ, подозреваемый женат и имеет дочь.

5 января, в лифте одного из домов в бухарестском квартале Друмул Таберей подверглись насилию двое детей, брат и сестра 5 и 9 лет.