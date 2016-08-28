Прокуроров окончательно обязали расследовать действия полицейских, применивших газ в День независимости (ВИДЕО) ...

Кишиневская Апелляционная палата отклонила иск прокуратуры, настаивавшей на правомерности применения слезоточивого газа в отношении мирных демонстрантов 27 августа 2016 года и обязала возобновить уголовное производство по факту незаконных действий полиции.

Решение об этом является окончательным и было принято 5 января после того, как прокурор Виктор Казаку обжаловал постановление суда сектора Рышкань, установившего целый ряд нарушений в действиях прокуратуры, допустившей поверхностное расследование деятельности полиции, нарушившей право граждан на свободу демонстрации.

Как заявил по окончании процесса один из истцов, гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков, «пусть это и небольшая, но существенная победа над режимом». «Вряд ли суд руководствовался нормами права, которые, безусловно, на стороне демонстрантов. Скорее всего, власти просто решили «замылить» это дело в инстанциях, нарушив все возможные нормы следствия, а также сроки рассмотрения подобных дел. Так или иначе, даже имея все рычаги давления в МВД, в прокуратуре, в судах, им не удалось оправдать очевидное нарушение закона не только полицейскими, но и прокурорами, обязанными стоять на страже общественного интереса», - заявил Петков.

Кроме того, Петков отметил, что в ходе следствия выявились «некоторые интереснейшие детали», уже ставшие предметом пристального внимания со стороны ряда международных структур. «Также, важно, что теперь ни Жиздан, ни Пынзарь (глава МВД и глава полиции - Ред.) более не смогут нагло врать в эфире национального телевидения, что полиция якобы абсолютно законно использовала газы для подавления мирной манифестации 27 августа 2016 года», - резюмировал Александр Петков.

Ранее уже сообщалось, что 4 октября, Кишиневский суд удовлетворил жалобы истцов Александра Петкова и Елены Грицко, аннулировав постановление прокурора Виктора Казаку об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного применения полицией паралитического газа в отношении мирных демонстрантов.

Тогда, суд аргументировал свое решение тем, что прокурор не представил всесторонней оценки обстоятельствам уголовно дела. Суд также установил, что прокурор даже не установил и не допросил сотрудников полиции, которые применили спецсредства.

Кроме того, в постановлении суда указано, что, «несмотря на то, что представитель ГИП Александру Пынзарь заявил о том, что были использованы два баллона слезоточивого газа, прокурор не поинтересовался, почему глава инспектората обладает этой информацией, но не говорит о том, кто распылил газ. Примечательным является тот факт, что допрос сотрудников полиции в рамках следствия был формальным. Только за один день якобы были опрошены свыше ста сотрудников полиции, давших свои показания словно под «копирку».

В итоге суд признал, что расследование не соответствовало требованиям полного и беспристрастного изучения материалов, в результате было принято необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Действия полиции были обжалованы в Генеральной прокуратуре еще 5 сентября 2016 года адвокатом Анной Урсаки, экс-депутатом Александром Петковым, вице-председателем «Нашей партии» Еленой Грицко по фактам незаконного применения полицейскими физической силы и спецсредств для разгона участников акции #Numătem, которая состоялась в День независимости Молдовы в самом центре Кишинева.

Впоследствии, прокурор муниципальной прокуратуры Виктор Казаку, спешно отказал в возбуждении уголовного дела, несмотря на целый ряд убедительных доказательств незаконных действий полиции, применившей спецсредства в отношении мирных граждан.

Истцы, потребовавшие отмены в судебной порядке распоряжения прокурора, считают, что прокурор нарушил положения Европейской конвенции по правам человека, предусматривающее право на справедливое рассмотрение дела.

27 августа 2016 года, по призыву в соцсетях, состоялась спонтанная манифестация против организации правящим режимом помпезных празднеств в условиях тотальных социальных расходов и обнищания населения. Там, полицией был применен паралитический газ против манифестантов, а на центральную площадь и проспект Штефана чел Маре впервые был полностью запрещен доступ населению.

Кадры разгона манифестации в Кишиневе были распространены ведущими мировыми СМИ. О том, что полиция превысила свои полномочия, разогнав мирных манифестантов, сделало специальное заявление молдавское представительство Amnesty International.