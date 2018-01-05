Лянкэ избегает визитов в Тараклийский район после своих «газовых» обещаний (ВИДЕО) ...

Пока не известна дата в Тараклию визита Юрия Лянкэ в его новом качестве вице-премьер-министра после того, как четыре года назад он дал популистские обещания о поставках более дешевого газа.

Обещания начать импортировать более дешевый газ, чем у российского концерна «Газпром» и привезти в качестве подтверждения «платежки» потребителей из других районов, Лянкэ дал в январе 2014 года, будучи премьер-министром.

Тогда, в январе 2014 года, Лянкэ пообещал тараклийским районным советникам, что через 4-5 месяцев Молдова сможет импортировать более дешевый газ в результате открытия газопровода "Яссы-Унгены".

«С апреля-мая мы сможем покупать газ не только у «Газпрома», а сможем покупать газ у Румынии. Стоимость будет ниже, чем та, по которой мы покупаем газ у «Газпрома». Подождем 4-5 месяцев, встретимся, и я вам представлю потребительские счета»,- пообещал тогда Лянкэ.

Тогдашний премьер подчеркнул, что единственная проблема состоит в том, что «сначала только два района смогут покупать газ у Румынии – только Унгенский и Ниспоренский».

Юрий Лянкэ официально займет должность вице-премьера в правительстве Павла Филипа после того, как в январе он принесет присягу и будет подписан указ о его назначении.