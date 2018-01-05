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Додон и Шор массово скупают виртуальных сторонников в Индии и Бангладеш

Опубликовано : 09 январь 2018 г. 16:09 | Просмотров: 518 | Категория: Власть

Погоня за виртуальной популярностью вынудила занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона и бывшего финансиста его партии Илана Шора прибегнуть к покупке «лайков» в Фэйсбуке из Юго-восточной Азии.

К такому выводу можно прийти после анализа статистики происхождения сторонников Додона и Шора в Фэйсбуке.

Как сообщает издание Agora, статистика указывает на то, что набольшее количество поклонников основного обвиняемого в деле о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы проживают в Индонезии.

Согласно приведенным данным статистики, страница Додона в Фэйсбуке получила почти 8000 отметок из Индии. Ее жители - четвертые в топе сторонников Додона. Судя по этой статистике, Додону более всего симпатизируют в России - 29366 «лайков». Молдова, президентом которой является Додон, всего лишь на втором месте - 25833 отметки «нравится». Тройку лидеров среди сторонников Додона замыкает Украина, откуда на его страницу пришло 12608 «лайков».

Индия - не единственное экзотическое происхождение виртуальных поклонников Додона. В этом списке почитающих творчество Додона есть также и Бангладеш, Индонезия и Пакистан.

Очевидно, технология «накрутки» за счет покупки «лайков» не является оригинальным приемом Додона. Подобная технология была замечена и при детальном рассмотрении статистики страницы в Фэйсбуке бывшего финансиста избирательных кампаний Додона - основного обвиняемого в деле о краже миллиарда Илана Шора.

Первое место в географических преференциях Шора уверенно занимают посетители из Индонезии - 18586 «лайков» против занимающих второе место представителей Молдовы (12590). За ними следуют фэйсбукеры из Бангладеш, Индии и Пакистана.

Ни Игорь Додон, ни Илан Шор пока никак не прокомментировали данные статистики их персональных страниц в Фэйсбуке, прямо указывающих на организованную скупку «лайков».



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