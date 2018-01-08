Соучастники кражи миллиарда долларов официально вошли в правительство Павла Филипа ...

Экс-премьеры Юрий Лянкэ и Кирилл Габурич, непосредственно ответственные за кражу миллиарда долларов из валютного резерва Нацбанка, были приведены к присяге в качестве новых членов правительства.

Формальная процедура приведения к присяге новых министров была проведена в среду председателем парламента Андрианом Канду, исполнившим обязанности президента Игоря Додона, который предпочел «уйти в сторону на пять минут».

Так, новыми членами правительства Павла Филипа стали Юрий Лянкэ (вице-премьер по европейской интеграции), Кристина Лесник (вице-премьер по реинтеграции), Александр Тэнасе (министр юстиции), Светлана Чеботарь (министр здравоохранения), Тудор Ульяновский (министр иностранных дел), Ливиу Волконович (министр сельского хозяйства, регионального развития и экологии) и Кирилл Габурич (министр экономики).

«Новая правительственная формула, с которой мы начинаем новый год, лучше вписывается в технократические рамки», - заявил в после церемонии приведения к присяге премьер-министр Павел Филип.

Примечательно, что вошедшие в состав правительства Павла Филипа два бывших премьер-министра - Лянкэ и Габурич - напрямую ответственны за кражу миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы. Именно решениями «под ответственность правительства» Лянкэ и Габурича были предоставлены миллиарды леев впоследствии обанкроченным банкам Илана Шора.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в трех банках «группы Шора» - "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank", предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Юрия Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта 2105 г., чего так и не произошло. Взамен, в конце марта 2015 г. правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении еще 6,5 миллиардов леев трем обанкротившимся банкам. Указанная схема выведения миллиардов была описана и в отчете компании Kroll, расследующей кражу миллиарда.