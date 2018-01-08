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Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал

Опубликовано : 10 январь 2018 г. 16:47 | Просмотров: 2871 | Категория: Власть, Криминал

Басманный суд Москвы оставил в силе приговор  заочном аресте лидера правящей в Молдове Демпартии, гражданина России Владимира Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство.

Постановление суда апелляционной инстанции в отношении Плахотнюка было вынесено в среду 10 декабря.

Решение о заочном аресте Плахотнюка было принято еще 30 ноября Басманным судом Москвы.

Кроме того известно, что статья УК, по которой привлечен к уголовной ответственности Плахотнюк, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, на которую введен мораторий в Российской Федерации.

На основании этого обвнения, Россия подала Владимира Плахотнюка в международный розыск, однако Интерпол временно рекомендовал странам-участницам не реагировать на этот запрос "до дополнительного расследования".

В СМИ неоднократно сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.

В свою очередь, пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь заявил журналистам, что решение российского суда вынесено не случайно, а вызвано якобы тем, что спикер парламента Андриан Канду промульгировал в этот же день закон, запрещающий российскую пропаганду на территории Молдовы.

«Очевидно, что продолжается политическое преследование Владимира Плахотнюка. Это политический шантаж, который происходит в год выборов», - добавил Гамурарь.

Ранее уже сообщалось, что так называемую «проевропейскую» власть в Молдове контролирует гражданин Российской Федерации, олигарх Владимир Плахотнюк. В результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Кроме того, российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.



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