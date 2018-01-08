Плахотнюк обвинен в подготовке заказного убийства Ренато Усатого ...

Согласно опубликованной изданием информации, Плахотнюк был заочно арестован в России по запросу Следственного комитета России, обвинившем его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого.

Адвокатом Плахотнюка была адвокат Ядвига Хабарова, которая, оспаривая решение Басманного суда Москвы о заочном аресте Плахотнюка, утверждала, что у СКР нет бесспорных доказательств причастности ее клиента к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти). Кроме того, по версии адвоката, сам Плахотнюк не был извещен следственными органами о возбуждении против него уголовного дела, а узнал о нем буквально из сообщений СМИ, когда находился в США. В связи с этим защитница, полагающая, что ее клиент не скрывается от СКР, просила Мосгорсуд отменить арестное решение суда первой инстанции.

В свою очередь, следователь СКР расценил, как необоснованные доводы адвоката и предоставил целый ряд доводов в пользу применения ареста в отношении молдавского олигарха. По данным следователя, для установления местонахождения лидера ДПМ Плахотнюка уже проводится комплекс различных, в том числе международных, мероприятий.

По версии СКР, в 2014 году Владимир Плахотнюк решил устранить своего политического оппонента Ренато Усатого. Для этого Плахотнюк создал организованную преступную группу, в которую вошли некто Руссу и «неустановленные следствием лица». Они, по данным следствия, установили место жительства Ренато Усатого и распорядок его дня. После этого ими было определено место будущего нападения, подготовлены пути отхода и приобретено огнестрельное оружие. О готовности к покушению, как считают в СКР, исполнители доложили Владимиру Плахотнюку, однако осуществить задуманное участникам группы не удалось по не зависящим от них обстоятельствам. По итогам расследования, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подготовки покушения еще летом 2017 года. Основанием для этого послужил тот факт, что оба его фигуранта — Плахотнюк и Усатый — являются гражданами Российской Федерации.

В итоге, 10 января 018 года, Басманный суд Москвы оставил в силе приговор заочном аресте лидера правящей в Молдове Демпартии, гражданина России Владимира Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство.

Комментируя решение московского суда, пресс-секретарь ДПМ заявил журналистам, что решение российского суда вынесено не случайно, а вызвано якобы тем, что спикер парламента Андриан Канду промульгировал в этот же день закон, запрещающий российскую пропаганду на территории Молдовы.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.