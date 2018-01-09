Бывший вице-президент Европейской комиссии станет спецпредставителем главы ОБСЕ по Приднестровью ...

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано сообщил о своем решении назначить своим спецпредставителем по Приднестровью бывшего вице-президента Еврокомиссии Франко Фраттини.

Об этом Альфано заявил в Вене, представляя приоритеты итальянского председательствования в ОБСЕ.

«Прошлый год закончился с положительной и ободряющей динамикой, в том числе благодаря долгожданному открытию моста через Днестр. Для придания дополнительного прогресса я решил доверить должность спецпредставителя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования такому авторитетному человеку, как Франко Фраттини, экс-главе МИД Италии и бывшему вице-президенту Европейской комиссии», – заявил Анджелино Альфано.

Франко Фраттини был министром иностранных дел Италии в 2002 – 2004 и 2008 – 2011 гг. В 2001-2002 гг. Фраттини был министром по вопросам государственного управления и координации служб разведки и безопасности . С 22 ноября 2004 года по 7 мая 2008 года он являлся вице-президентом Европейской комиссии и Европейским комиссаром по вопросам правосудия, свободы и безопасности.

С 2014 года Франко Фраттини является президентом Института Евразийских исследований.