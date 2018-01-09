Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC) ...

В деле о краже миллиарда долларов, по которому уже даже был осужден бизнесмен Вячеслав Платон, прокуроры сослались на несуществующие документы.

Издание Newsmaker опубликовало официальный ответ Прокуратуры Латвии, подтверждающий отсутствие каких-либо официальных запросов из Молдовы по вопросам уголовного дела о банковской краже.

В документе Прокуратуры Латвии говорится, что с октября 2013 года до настоящего времени из Молдовы не поступал запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу № 2015970346 (о краже миллиарда из трех молдавских банков).

Накануне, издание опубликовало статью о том, что латвийская прокуратура не получала запрос из Молдовы о правовой помощи в деле о краже миллиарда. С таким запросом в ведомство обратились адвокаты Платона. Они просили предоставить информацию о том, передавали ли правоохранительные органы Латвии молдавским коллегам выписки о транзакциях латвийских Privatbank и Trasta comercbanka со счетов компаний, в том числе Zenit Management, которые, по версии следствия, принадлежали Вячеславу Платону (эта компания, как утверждает Платон, принадлежит мэру Оргеева Илану Шору, возглавлявшему ранее админсовет Banca de Economii, через который был выведен миллиард).

В свою очередь, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, ранее неоднократно уличенный в незаконных процедурах, настаивает о наличии неких ответов из Латвии, затрудняясь в то же время предоставить более точную информацию.

По словам адвоката Платона Эдуарда Руденко, прокуратура не могла использовать в качестве доказательств по делу Платона выписки со счетов в латвийских банках без подтверждения их происхождения. Руденко также обратил внимание на то, что в уголовном деле есть выписки на двух языках — английском и русском, и данные в них разнятся. По мнению Руденко, это также может свидетельствовать о фальсификации.