Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка
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Москва возмущена действиями молдавских властей по ограничению вещания российских СМИ на территории Молдовы, не сообщая о дальнейшей судьбе договорных отношений со своими молдавскими партнерами.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вступление в силу инициированного Демпартией так называемого «закона о борьбе с российской пропагандой» является «актом откровенной дискриминации».
«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», - отметила Захарова, цитируемая РИА Новости.
МИД России считает, что ситуация требует реакции международных специализированных институтов, в частности ОБСЕ, а также официальных представителей европейских структур.
В этой связи примечательно, что основным партнером российских властей в Молдове продолжает оставаться лидер правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, ретранслирующий в Молдове основной российский телеканал «Первый канал», а также контролирующий дочернюю компанию «Газпрома» - АО «Молдовагаз».
Российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством принадлежащего ему телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.
Кроме того, как неоднократно сообщалось, в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз», председатель правления которого является членом высшего руководящего органа принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии. Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой гражданином России Владимиром Плахотнюком Демпартии.
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