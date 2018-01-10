МЕНЮ
Twitter
﻿ 99
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:57  

Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

08:15  

Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка

11.01.2018  

Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

11.01.2018  

Бывший вице-президент Европейской комиссии станет спецпредставителем главы ОБСЕ по Приднестровью

11.01.2018  

Плахотнюк обвинен в подготовке заказного убийства Ренато Усатого

10.01.2018  

Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка

Опубликовано : 12 январь 2018 г. 08:15 | Просмотров: 1933 | Категория: Мир

Москва возмущена действиями молдавских властей по ограничению вещания российских СМИ на территории Молдовы, не сообщая о дальнейшей судьбе договорных отношений со своими молдавскими партнерами.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вступление в силу инициированного Демпартией так называемого «закона о борьбе с российской пропагандой» является «актом откровенной дискриминации».

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», - отметила Захарова, цитируемая РИА Новости.

МИД России считает, что ситуация требует реакции международных специализированных институтов, в частности ОБСЕ, а также официальных представителей европейских структур.

В этой связи примечательно, что основным партнером российских властей в Молдове продолжает оставаться лидер правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, ретранслирующий в Молдове основной российский телеканал «Первый канал», а также контролирующий дочернюю компанию «Газпрома» - АО «Молдовагаз».

Российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством принадлежащего ему телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Кроме того, как неоднократно сообщалось, в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз», председатель правления которого является членом высшего руководящего органа принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии. Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой гражданином России Владимиром Плахотнюком Демпартии.



Похожие новости
МИР
Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка

Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка ...

Просмотров: 1944
Бывший вице-президент Европейской комиссии станет спецпредставителем главы ОБСЕ по Приднестровью

Бывший вице-президент Европейской комиссии станет спецпредставителем главы ОБСЕ по Приднестровью ...

Просмотров: 528
Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы

Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы ...

Просмотров: 1153
Саакашвили объясняет, как поступать с прокурорами и судьями, указывающими на «приказ сверху» (ВИДЕО)

Саакашвили объясняет, как поступать с прокурорами и судьями, указывающими на «приказ сверху» (ВИДЕО) ...

Просмотров: 2963
В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек

В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек ...

Просмотров: 842
Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами

Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами ...

Просмотров: 5471


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19869
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 23380
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3575
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3496
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Просмотров: 55219
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Просмотров: 38779
«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Просмотров: 31543
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 26829
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 21047
Плахотнюк-премьер: протестовать нельзя согласиться

Плахотнюк-премьер: протестовать нельзя согласиться

Просмотров: 11366
Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО)

Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО)

Просмотров: 11245
Додон в Москве просил увеличить прибыль структуры Плахотнюка

Додон в Москве просил увеличить прибыль структуры Плахотнюка

Просмотров: 10793
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6706
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10897
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 12219
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9599
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9516
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

10.01.2018  Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
10.01.2018  Соучастники кражи миллиарда долларов официально вошли в правительство Павла Филипа
09.01.2018  Додон и Шор массово скупают виртуальных сторонников в Индии и Бангладеш
ЛЮДИ
Умер соратник Андрея Сахарова, правозащитник и советский диссидент Валерий Чалидзе

Умер соратник Андрея Сахарова, правозащитник и советский диссидент Валерий Чалидзе

29.12.2017  Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)
26.12.2017  Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО)
12.12.2017  В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

11.01.2018  Плахотнюк обвинен в подготовке заказного убийства Ренато Усатого
10.01.2018  Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
08.01.2018  Бухарестским педофилом оказался полицейский



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2018 (33)
Декабрь 2017 (123)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank