Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC) ...

После возбуждения уголовного дела в отношении партнеров Демпартии - лоббистской компании Podesta Group, ДПМ заключила контракт с новым лоббистом Cogent Strategies.

Согласно предоставленному агентству OMEGA тексту документа, контракт был заключен в конце декабря прошлого года, а стоимость услуг американского лоббиста Демпартии 120 тысяч долларов.

Ответственным лицом со стороны ДПМ является ее вице-председатель и основной менеджер бизнес-проектов Плахотнюка Кристина Балан. Подписан же контракт генеральным секретарем партии Константном Ботнарем.

Основной заявленной целью контракта является «поддержка политик Демпартии». Среди предоставляемых услуг американского лоббиста партии олигарха Владимира Плахотнюка: услуги по связям с общественностью; исследования и анализ приоритетных вопросов; консультирование директора по геополитическим вопросам; проведение информационно-пропагандистской работы среди представителей СМИ и неправительственных организаций.

Ранее Демпартия подписала контракты на лоббистское сопровождение с американскими лоббистскими компаниями Cornerstone Government Affairs, Podesta Group Inc., а также Prime Policy Group. Несмотря на то, что стоимость услуг лоббистов официально давно превысила полмиллиона долларов, эти затраты не были отражены ни в одном отчете Демпартии в Центризбиркоме, согласно положениям нового закона о финансировании политических партий.