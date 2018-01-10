МЕНЮ
Twitter
﻿ 99
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:57  

Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

08:15  

Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка

11.01.2018  

Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

11.01.2018  

Бывший вице-президент Европейской комиссии станет спецпредставителем главы ОБСЕ по Приднестровью

11.01.2018  

Плахотнюк обвинен в подготовке заказного убийства Ренато Усатого

10.01.2018  

Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

Опубликовано : 12 январь 2018 г. 09:57 | Просмотров: 978 | Категория: Власть

После возбуждения уголовного дела в отношении партнеров Демпартии - лоббистской компании Podesta Group, ДПМ заключила контракт с новым лоббистом Cogent Strategies.

Согласно предоставленному агентству OMEGA тексту документа, контракт был заключен в конце декабря прошлого года, а стоимость услуг американского лоббиста Демпартии 120 тысяч долларов.

Ответственным лицом со стороны ДПМ является ее вице-председатель и основной менеджер бизнес-проектов Плахотнюка Кристина Балан. Подписан же контракт генеральным секретарем партии Константном Ботнарем.

Основной заявленной целью контракта является «поддержка политик Демпартии». Среди предоставляемых услуг американского лоббиста партии олигарха Владимира Плахотнюка: услуги по связям с общественностью; исследования и анализ приоритетных вопросов; консультирование директора по геополитическим вопросам; проведение информационно-пропагандистской работы среди представителей СМИ и неправительственных организаций.

Ранее Демпартия подписала контракты на лоббистское сопровождение с американскими лоббистскими компаниями Cornerstone Government Affairs, Podesta Group Inc., а также Prime Policy Group. Несмотря на то, что стоимость услуг лоббистов официально давно превысила полмиллиона долларов, эти затраты не были отражены ни в одном отчете Демпартии в Центризбиркоме, согласно положениям нового закона о финансировании политических партий.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC) ...

Просмотров: 977
Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал

Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал ...

Просмотров: 7916
Соучастники кражи миллиарда долларов официально вошли в правительство Павла Филипа

Соучастники кражи миллиарда долларов официально вошли в правительство Павла Филипа ...

Просмотров: 4942
Додон и Шор массово скупают виртуальных сторонников в Индии и Бангладеш

Додон и Шор массово скупают виртуальных сторонников в Индии и Бангладеш ...

Просмотров: 3590
Лянкэ избегает визитов в Тараклийский район после своих «газовых» обещаний (ВИДЕО)

Лянкэ избегает визитов в Тараклийский район после своих «газовых» обещаний (ВИДЕО) ...

Просмотров: 2672
Прокуроров окончательно обязали расследовать действия полицейских, применивших газ в День независимости (ВИДЕО)

Прокуроров окончательно обязали расследовать действия полицейских, применивших газ в День независимости (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3314


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19869
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 23380
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3575
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3496
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Просмотров: 55219
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Просмотров: 38779
«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Просмотров: 31543
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 26829
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 21047
Плахотнюк-премьер: протестовать нельзя согласиться

Плахотнюк-премьер: протестовать нельзя согласиться

Просмотров: 11366
Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО)

Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО)

Просмотров: 11245
Додон в Москве просил увеличить прибыль структуры Плахотнюка

Додон в Москве просил увеличить прибыль структуры Плахотнюка

Просмотров: 10793
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6706
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10897
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 12219
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9599
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9516
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

Партия Плахотнюка наняла новых лоббистов в США (DOC)

10.01.2018  Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
10.01.2018  Соучастники кражи миллиарда долларов официально вошли в правительство Павла Филипа
09.01.2018  Додон и Шор массово скупают виртуальных сторонников в Индии и Бангладеш
ЛЮДИ
Умер соратник Андрея Сахарова, правозащитник и советский диссидент Валерий Чалидзе

Умер соратник Андрея Сахарова, правозащитник и советский диссидент Валерий Чалидзе

29.12.2017  Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)
26.12.2017  Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО)
12.12.2017  В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

11.01.2018  Плахотнюк обвинен в подготовке заказного убийства Ренато Усатого
10.01.2018  Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
08.01.2018  Бухарестским педофилом оказался полицейский



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2018 (33)
Декабрь 2017 (123)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank