ЦИК отказал в проведении народного референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Инициатива о проведении законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы была отклонена Цетризбиркомом по нескольким несущественным поводам.

Такое решение было принято ЦИКом 12 января, а одним из поводов было якобы несоответствие количества подписей на момент начала учредительного заседания инициативной группы. По мнению ЦИКа, нарушением явилось то, что в начале собрания была объявлена цифра в 653 члена инициативной группы, а позже было объявлено о 715-ти, при том, что по закону было необходимо не менее 300 человек.

Члены ЦИК также вменили в вину инициативной группе отсутствие кандидатуры казначея, несмотря на то, что это является правом, а не обязательством.

Руководство ЦИКа участвовало в голосовании по вопросу референдума, несмотря на то, что оно, в лице главы ЦИК Алины Руссу и члена ЦИК Юрия Чокана, оно находилось в состоянии конфликта интересов. Ранее, Руссу и Чокан продвигали наравне с правящими партиями разделение страны на одномандатные округа для проведения выборов по смешанной системе.

«За» это решение проголосовали 6 членов ЦИК, двое проголосовали «против».

Документы были поданы в ЦИК 29 декабря 2017 года.

Ранее уже сообщалось, что 17 декабря прошло учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели смогут ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.