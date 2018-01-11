FLASH: В Бельцах начались репрессии против местных избранников от оппозиционной «Нашей партии»
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После проведенного в пятницу в Бельцах «рабочего заседания» с участием первого зам.главы полиции Георге Кавкалюка, силовые структуры приступили к репрессиям в отношении советников Бельцкого муниципального совета от «Нашей партии».
Как стало известно агентству OMEGA, в пятницу вечером советники получили повестки к следователям на 17 января, перед запланированным на 18 января заседанием муниципального совета, в повестке дня которого организация местного референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.
Также известно, что рано утром в субботу в Бельцы по распоряжению Кавкалюка выехали десятки сотрудников Управления спецопераций МВД, готовящиеся провести «маски-шоу» для возможного задержания местных избранников.
МВД и Генпрокуратура пока не сообщали о цели развернутой в Бельцах спецоперации по давлению на местных избранников от оппозиционной партии.
Георге Кавкалюк известен своей причастностью к организации политических репрессий полицией в 2014-2015 гг.
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