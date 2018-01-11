В Бельцах массово возбуждены уголовные дела в отношении местных избранников от оппозиционной «Нашей партии» (DOC) ...

Для расправы с неугодными властям советниками Бельцкого муниципального совета от партии Ренато Усатого было привлечено Северное подразделение Национального центра по борьбе коррупцией.

Как сообщили агентству OMEGA источники в Бельцком муниципальном совете, уголовные дела возбуждены практически на всех членов фракции «Нашей партии», которых вызывают на допросы 17 января, накануне заседания Совета по вопросу о проведении местного референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.

Агентству передана копия повестки, которой одна из муниципальных советников вызвана на допрос по уголовному делу, в котором ей уже присвоено качество «подозреваемой».

В повестке указан и предмет уголовного преследования: «умышленное использование публичным лицом служебного положения, что нанесло серьезный ущерб защищаемым законом правам и интересам физических и юридических лиц».

Ране уже сообщалось, что в пятницу в Бельцах прошло «рабочее заседание» представителей силовых структур с участием зам.главы полиции Георге Кавкалюка. Основной темой заседания было принятие мер по срыву запанированного на 18 января заседания Бельцкого муниципального совета путем давления на советников.

После этого совещания, в субботу утром в Бельцы были присланы десятки сотрудников Управления спецопераций МВД, начавших обыски на предприятии главы фракции «Нашей партии» в Совете Игоря Басистого.