FLASH: Местные избранники Бельцкого совета объявили голодовку, протестуя против репрессий
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Советники Бельцкого муниципального совета объявили голодовку в знак протеста против репрессий, развязанных центральными властями против местных избранников.
Советники обратили внимание дипкорпуса, аккредитованного в Молдове, на беспрецедентное давление, которому они подверглись со стороны правящего режима с использованием сотрудников репрессивных органов.
Продолжение - в следующих выпусках…
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