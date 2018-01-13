Прокуроры Украины и Грузии обсудили вопрос экстрадиции в условиях преследования Михаила Саакашвили
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В Генеральной прокуратуре Украины 12 января состоялась встреча генпрокурора Юрия Луценко с заместителем генерального прокурора Грузии Георгием Гогадзе.
Как сообщила пресс-служба ГПУ, «стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции». «Участники встречи положительно оценили существующий формат взаимодействия в этой сфере и возможность обмена наработками на экспертном уровне», – сказано в сообщении, цитируемом изданием Gordonua.com.
На вопрос журналистов, поднимался ли во время встречи вопрос экстрадиции Саакашвили, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, заявила, что «не может сказать больше, чем написано в сообщении ГПУ».
Грузия требует выдачи экс-президента страны, лидера украинской партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.
В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.
11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял Луценко.
3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе, в котором политик просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
Прокуроры Украины и Грузии обсудили вопрос экстрадиции в условиях преследования Михаила Саакашвили ...Просмотров: 492
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