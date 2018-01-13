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В Бельцах советники объявили голодовку и обратились за помощью международных структур (ВИДЕО)

Опубликовано : 15 январь 2018 г. 13:57 | Просмотров: 2991 | Категория: Страна

После того, как центральные власти начали терроризировать членов Бельцкого совета от оппозиционной «Нашей партии», советники объявили голодовку с целью обратить внимание международных структур на беспрецедентное давление, которому подверглись неугодные кишиневским властям местные избранники.

Как заявил муниципальный советник Николай Григоришин на проведенной в понедельник пресс-конференции, правящий в Молдове олигархический режим стремится вновь подчинить себе Бельцы, уничтожив фракцию «Нашей партии» и назначив в городе «своего» вице-примара. По мнению Григоришина, с этой целью они развернули настоящий террор в примарии северной столицы.

«Сегодня происходит настоящий беспредел, настоящая война, которую развернула Демпартия против фракции «Нашей партии» в городе Бельцы. Сегодня угрожают каждому советнику от «Нашей партии», угрожают их семья, детям, родителям. Вы все знаете, что позавчера у председателя нашей фракции Игоря Николаевича Басистого произведены обыски – в его квартире, на его предприятии, у его матери. Они дошли до того, что начали пугать Басистого через его мать, ниже уже некуда опуститься! Сам лично товарищ Кавкалюк позволяет себе приехать в Бельцы, созвать экстренное совещание, где поставил задачу развести, убить, уничтожить членов нашей фракции... Весь этот террор развернули товарищ Плахотнюк и его свита», - отметил Григоришин.

Местный избранник считает, что террор властей организован с целью «вернуть Бельцы обратно под старую власть». «Они не могут успокоиться от того, что сегодня Бельцы – самый честный город, сегодня город без коррупции, сегодня в примарии не берут взятки! Они хотят себе вернуть город любыми путями. Их главная задача – развалить совет, чтобы установить там своё большинство и избрать своего вице-мэра, пойти по такому же пути, как и в Кишинёве. Они рвутся обратно в город, они рвутся его забрать», - заявил Николай Григоришин.

В свою очередь, муниципальный советник, вице-председатель «Нашей партии» Елена Грицко объявила, что начиная с понедельника, бельцкие мунсоветники НП объявляют голодовку в знак протеста против репрессий, развязанных олигархическим режимом.

«Несмотря на репрессии, которым подвергнуты наши советники, мы не уступим. Мы заявляем, что нас не слышат, всем наплевать на происходящее. Ни администрация президента, ни аккредитованные в Молдове дипломатические миссии не реагируют. Чтобы нас услышали, с сегодняшнего дня с 13.00 мы объявляем голодовку, и продолжится она до пятницы, когда пройдет голосование по референдуму. Для жителей Бельц мы заявляем, что будем работать в режиме нон-стоп и принимать граждан на аудиенции. Голодовка будет проходить в примэрии. Надеемся, что гражданское общество, дипломатические миссии и государственные учреждения примут к сведению данный факт», - заявила Грицко.

Ранее уже сообщалось, что 12 января в Бельцах прошло «рабочее заседание» представителей силовых структур с участием зам.главы полиции Георге Кавкалюка. Основной темой заседания было принятие мер по срыву запланированного на 18 января заседания Бельцкого муниципального совета по вопросу проведения референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому  .

После этого совещания, в субботу утром в Бельцы были присланы десятки сотрудников Управления спецопераций МВД, начавших обыски на предприятии главы фракции «Нашей партии» в Совете Игоря Басистого.


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