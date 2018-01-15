Эксперты осудили решение ЦИК об отказе в проведении народного референдума об избирательной системе
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Решение Центризбиркома об отклонении инициативы по проведению законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка подверглось резкой критике в гражданском обществе.
Бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре назвал отказ ЦИК беззаконием, «потому что никаких правовых оснований не регистрировать инициативную группу комиссия не привела».
«Все ее аргументы - бред. Это указывает как минимум на две вещи: власть боится народного волеизъявления и делает все, чтобы таковое не случилось. Потому и выборы по смешанной системе будут не выборами (кто же даст возможность избирателям решать?), а операцией по захвату парламента. И второе, ЦИК - одна из структур государства, полностью захваченное и контролируемое группировкой Владимира Плахотнюка», - отметил экс-дипломат, цитируемый агентством «Инфотаг».
Тулбуре делает вывод, что Молдова «уже живет в авторитарном режиме, почти полностью "выпав" из правового поля демократии».
В свою очередь, вице-председатель оппозиционной партии «Платформа DA» Александр Слусарь назвал нынешний ЦИК «захваченной неизбирательной комиссией, курируемой из GBC».
«Решение ЦИКа во главе с бывшей ярой коммунисткой Алиной Руссу чётко показало, что Плахотнюк очень боится прямой народной демократии. Второе - мафиозный режим знает, что большая часть народа не поддерживает плахододонскую смешанную систему антидемократии и политической коррупции», - считает политик.
Ранее уже сообщалось, что 12 января инициатива о проведении законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы была отклонена Цетризбиркомом по нескольким несущественным поводам.
Учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка прошло 17 декабря.
В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели должны были ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».
Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.
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