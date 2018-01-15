Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц ...

К операции по устрашению и давлению на муниципальных советников оппозиционной «Нашей партии» привлечены сотрудники Национального инспектората полиции, Управления спецопераций МВД, Экономической полиции, а также Национального центра по борьбе с коррупцией.

Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый опубликовал в соцсетях сообщение с указанием имен исполнителей репрессивной акции в отношении советников мажоритарной в Бельцком муниципальном совете фракции «Нашей партии».

«К процессу ликвидации советников привлечены все деконцентрированные силовые структуры мун.Бэлць, а именно сотрудники Главного территориального управления NORD Национального центра по борьбе с коррупцией: 1) директор территориального управления Геннадий Танас, 2) зам.директора территориального управления Мариан Брынзэ, 3) начальник отдела Еуджен Галит.

Другим задействованным для преследования советников ведомством является Управление NORD Национального инспектората расследований МВД, от которого в акции участвуют следющие полицейские: нач. управления Игорь Сусаренко, нач. экономической полиции Федор Струнэ, Корнел Гузун, Александру Фырфэ, Дорин Бузня, Анатолий Гонца.

От Управления спецопераций все действия координирует Валерий Кожокару (непосредственно обвиненный в деле об убийстве на «Царскойохоте» - Ред.), а также участвуют следующие инспекторы: Чиприан Мунтяну, Виктор Калин, Михай Сатик.

Не в последнюю очередь, привлечен и Бельцкий Инспекторат полиции, сотрудники которого терроризируют и запугивают советников и сотрудников мэрии, а самыми активными из них являются: врио начальника Инспектората Думитру Чиботарь, нач. по следствию Серджиу Мунтяну, нач. уголовной полиции Михай Даманчук, начальник уголовного преследования Виталие Спатарь и др.

P.S. - известно, что на ближайшие дни запланированы обыски у советников и сотрудников мэрии Бельц, после чего пройдут задержания», - говорится в СМС-ке, опубликованной мэром Бельц.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник, после того, как центральные власти начали терроризировать членов Бельцкого совета от оппозиционной «Нашей партии», муниципальные советники объявили голодовку с целью обратить внимание международных структур на беспрецедентное давление, которому подверглись неугодные кишиневским властям местные избранники.

Как заявил муниципальный советник Николай Григоришин на проведенной в понедельник пресс-конференции, правящий в Молдове олигархический режим стремится вновь подчинить себе Бельцы, уничтожив фракцию «Нашей партии» и назначив в городе «своего» вице-примара. По мнению Григоришина, с этой целью они развернули настоящий террор в примарии северной столицы.

Известно, что репрессии начались после того, как 12 января зам. главы полиции Георгий Кавкалюк в Бельцах провел «рабочее заседание» с представителями силовых структур, которым была поставлена задача полностью дискредитировать местных избранников до 19 января, когда пройдет заседание муниципального совета по вопросу проведения референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.