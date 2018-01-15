Премьер-министр Румынии ушел в отставку
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Глава правительства Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке после проведенного в понедельник вечером заседания руководства правящей Социал-демократической партии.
Румынские СМИ сообщают, что Тудосе объявил журналистам об отставке в результате решения исполкома СДП о лишении его политической поддержки.
«Ухожу с гордо поднятой головой», - заявил журналистам Тудосе, выходя из штаб-квартиры СДП, добавив, что направляется в правительственный Дворец «собрать вещи».
Михай Тудосе также сообщил, что не намерен исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового кабинета.
В то же время, Тудосе объявил, что остается в должности вице-председателя Социал-демократической партии.
Правительство Михая Тудосе было назначено 29 июня 2017 года.
Состоявшееся в понедельник чрезвычайное заседание руководства СДП имело целью снять напряженность, вызванную междоусобной борьбой двух группировок. Известно, что одну из группировок возглавляет председатель партии Ливиу Драгня, а другую представляет теперь уже бывший премьер-министр Михай Тудосе.
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