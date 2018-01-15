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Премьер-министр Румынии ушел в отставку

Опубликовано : 15 январь 2018 г. 23:04 | Просмотров: 569 | Категория: Мир

Глава правительства Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке после проведенного в понедельник вечером заседания руководства правящей Социал-демократической партии.

Румынские СМИ сообщают, что Тудосе объявил журналистам об отставке в результате решения исполкома СДП о лишении его политической поддержки.

«Ухожу с гордо поднятой головой», - заявил журналистам Тудосе, выходя из штаб-квартиры СДП, добавив, что направляется в правительственный Дворец «собрать вещи».

Михай Тудосе также сообщил, что не намерен исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового кабинета.

В то же время, Тудосе объявил, что остается в должности вице-председателя Социал-демократической партии.

Правительство Михая Тудосе было назначено 29 июня 2017 года.

Состоявшееся в понедельник чрезвычайное заседание руководства СДП имело целью снять напряженность, вызванную междоусобной борьбой двух группировок. Известно, что одну из группировок возглавляет председатель партии Ливиу Драгня, а другую представляет теперь уже бывший премьер-министр Михай Тудосе.



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