Премьер-министр Румынии ушел в отставку ...

Глава правительства Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке после проведенного в понедельник вечером заседания руководства правящей Социал-демократической партии.

Румынские СМИ сообщают, что Тудосе объявил журналистам об отставке в результате решения исполкома СДП о лишении его политической поддержки.

«Ухожу с гордо поднятой головой», - заявил журналистам Тудосе, выходя из штаб-квартиры СДП, добавив, что направляется в правительственный Дворец «собрать вещи».

Михай Тудосе также сообщил, что не намерен исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового кабинета.

В то же время, Тудосе объявил, что остается в должности вице-председателя Социал-демократической партии.

Правительство Михая Тудосе было назначено 29 июня 2017 года.

Состоявшееся в понедельник чрезвычайное заседание руководства СДП имело целью снять напряженность, вызванную междоусобной борьбой двух группировок. Известно, что одну из группировок возглавляет председатель партии Ливиу Драгня, а другую представляет теперь уже бывший премьер-министр Михай Тудосе.