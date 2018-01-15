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В Литве вступил в силу «закон Магнитского»

Опубликовано : 16 январь 2018 г. 08:36 | Просмотров: 776 | Категория: Мир

Литовские власти обнародовали список граждан, в отношении которых введены санкции, на основании вступившего в силу так называемого «Закона Магнитского».

Как сообщает издание Delfi, в списке, который выложен в Интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство. Пока в списке значатся лишь 49 человек-граждан Российской Федерации, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров. Официальный Вильнюс подозревает фигурантов списка в нарушениях прав человека, коррупции и отмывании денег. Упомянутым чиновникам запрещен въезд в Литву (и в целом в Евросоюз).

На основании «Закона Магнитского», въезд в Литву будет запрещен иностранцу, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Сам Закон был принят литовским Сеймом в ноябре прошлого года и получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. «Закон Магницкого» есть в США, Эстонии и Канаде.
Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам об отмывании российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномаштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.



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