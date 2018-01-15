МЕНЮ
Twitter
﻿ 153
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:00  

Бельцкий герой плахотнюковской пропаганды «забыл» о своем заявлении об отставке (ФОТО)

13:45  

Партия Плахотнюка съехала из офиса Дмитрия Дьякова (ФОТО)

08:36  

В Литве вступил в силу «закон Магнитского»

15.01.2018  

Премьер-министр Румынии ушел в отставку

15.01.2018  

Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц

15.01.2018  

Эксперты осудили решение ЦИК об отказе в проведении народного референдума об избирательной системе
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Партия Плахотнюка съехала из офиса Дмитрия Дьякова (ФОТО)

Опубликовано : 16 январь 2018 г. 13:45 | Просмотров: 1817 | Категория: Власть

Принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку правящая Демпартия переехала в новый фешенебельный офис, приобретенный у лидера ПКРМ Владимира Воронина.

Новый офис находится через забор от дома, на ул. Болгарской, где проживают лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и его родственник, спикер парламента Андриан Канду.

Информацию о переезде в новый офис подтвердил журналистам пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь.

Известно, что в четырехэтажном здании офиса ДПМ расположены десятки рабочих кабинетов, конференц-залы, мини-отель, ресторан и подземная парковка.

По некоторым данным, здание офиса соединено подземным сообщением с домом, в котором проживает Плахотнюк. Подъездные пути с улиц Армянской, Болгарской и 31 августа круглосуточно охраняются нарядами полиции.

До сих пор центральный офис Демпартии находился на улице Тигина, 32 в здании, принадлежащем почетном председателю ДПМ Дмитрию Дьякову. Дьяков сдавал этот офис в аренду. Стоимость аренды здания общей площадью 752 кв.м якобы составляла всего 144 тысячи леев в год. Именно эта цена аренды указана в декларациях о доходах Дмитрия Дьякова.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Бельцкий герой плахотнюковской пропаганды «забыл» о своем заявлении об отставке (ФОТО)

Бельцкий герой плахотнюковской пропаганды «забыл» о своем заявлении об отставке (ФОТО) ...

Просмотров: 1067
Партия Плахотнюка съехала из офиса Дмитрия Дьякова (ФОТО)

Партия Плахотнюка съехала из офиса Дмитрия Дьякова (ФОТО) ...

Просмотров: 1790
Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц

Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц ...

Просмотров: 11393
FLASH: Местные избранники Бельцкого совета объявили голодовку, протестуя против репрессий

FLASH: Местные избранники Бельцкого совета объявили голодовку, протестуя против репрессий ...

Просмотров: 2598
В Бельцах массово возбуждены уголовные дела в отношении местных избранников от оппозиционной «Нашей партии» (DOC)

В Бельцах массово возбуждены уголовные дела в отношении местных избранников от оппозиционной «Нашей партии» (DOC) ...

Просмотров: 4990
FLASH: В Бельцах начались репрессии против местных избранников от оппозиционной «Нашей партии»

FLASH: В Бельцах начались репрессии против местных избранников от оппозиционной «Нашей партии» ...

Просмотров: 10837


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 20013
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 23469
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3626
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3548
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Просмотров: 55428
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Просмотров: 38898
«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Просмотров: 32280
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 26938
Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО)

Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО)

Просмотров: 12373
Додон более не считает, что Конституционный суд угрожает демократии

Додон более не считает, что Конституционный суд угрожает демократии

Просмотров: 12005
Ренато Усатый призвал к всеобщей мобилизации

Ренато Усатый призвал к всеобщей мобилизации

Просмотров: 11699
Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц

Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц

Просмотров: 11393
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6759
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10942
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 12253
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9622
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9530
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Бельцкий герой плахотнюковской пропаганды «забыл» о своем заявлении об отставке (ФОТО)

Бельцкий герой плахотнюковской пропаганды «забыл» о своем заявлении об отставке (ФОТО)

13:45  Партия Плахотнюка съехала из офиса Дмитрия Дьякова (ФОТО)
15.01.2018  Стали известны имена полицейских, привлеченных к репрессиям в отношении местных советников Бельц
15.01.2018  FLASH: Местные избранники Бельцкого совета объявили голодовку, протестуя против репрессий
ЛЮДИ
Эксперты осудили решение ЦИК об отказе в проведении народного референдума об избирательной системе

Эксперты осудили решение ЦИК об отказе в проведении народного референдума об избирательной системе

04.01.2018  Умер соратник Андрея Сахарова, правозащитник и советский диссидент Валерий Чалидзе
29.12.2017  Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)
26.12.2017  Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

Молдавская прокуратура уличена в фальсификации уголовного дела по банковской краже (DOC)

11.01.2018  Плахотнюк обвинен в подготовке заказного убийства Ренато Усатого
10.01.2018  Заочно арестованный за убийство россиянин контролирует в Молдове потоки «Газпрома» и официальный российский телеканал
08.01.2018  Бухарестским педофилом оказался полицейский



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2018 (48)
Декабрь 2017 (123)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank