Партия Плахотнюка съехала из офиса Дмитрия Дьякова (ФОТО) ...

Новый офис находится через забор от дома, на ул. Болгарской, где проживают лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и его родственник, спикер парламента Андриан Канду.

Информацию о переезде в новый офис подтвердил журналистам пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь.

Известно, что в четырехэтажном здании офиса ДПМ расположены десятки рабочих кабинетов, конференц-залы, мини-отель, ресторан и подземная парковка.

По некоторым данным, здание офиса соединено подземным сообщением с домом, в котором проживает Плахотнюк. Подъездные пути с улиц Армянской, Болгарской и 31 августа круглосуточно охраняются нарядами полиции.

До сих пор центральный офис Демпартии находился на улице Тигина, 32 в здании, принадлежащем почетном председателю ДПМ Дмитрию Дьякову. Дьяков сдавал этот офис в аренду. Стоимость аренды здания общей площадью 752 кв.м якобы составляла всего 144 тысячи леев в год. Именно эта цена аренды указана в декларациях о доходах Дмитрия Дьякова.