Бельцкий герой плахотнюковской пропаганды «забыл» о своем заявлении об отставке (ФОТО) ...

Широко разрекламированное во всех СМИ Плахотнюка и Додона «заявление об отставке» руководителя бельцкого предприятия по ремонту и строительству дорог Сергея Пчелы явилось очередным пропагандистским фэйком.

Чиновник заявлял в последних числах декабря на всех провластных медиа-ресурсах не только о том, что сам уходит в отставку, но еще и о том, что вместе с ним уходит и вся его «команда», несогласная с методами руководства в бельцкой мэрии.

«Мое мнение таково: я и моя команда, с которой я пришел, подаем отставку. Это касается как меня, так и моего заместителя и главного инженера. Понимаете, одно дело, когда мэр здесь, на месте, и совсем по другому, когда он из Москвы пытается руководить нами тут», - заявлял 29 декабря 2017 года pуководитель бельцкого предприятия по ремонту и строительству дорог Бельцы, Сергей Пчела, цитируемый про-додоновскими и про-плахотнюковскими СМИ. Эти же СМИ показали и заявление об отставке, подписанное Сергеем Пчела.

В то же время, 16 января Пчела, как ни в чем не бывало, участвовал на возглавляемом и.о. мэра Бельц Леонидом Бабием рабочем заседании о преодолении искусственно созданного кризиса с вывозом мусора из Бельц.

Известно, что одновременно со своими громкими заявлениями «об отставке», 28 декабря Пчела устроил на возглавляемое им предприятие собственную дочь в должности начальника расчетного отдела. Однако, этот факт очевидного конфликта интересов как-то не особо заинтересовал ни пропагандистов от власти, ни правоохранительные органы.