Петренко: Протест бельцких советников вызывает только уважение
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Лидер оппозиционной партии «Наш дом-Молдова» Григорий Петренко выступил со словами поддержки и солидарности с объявившими пятидневную голодовку мунсоветниками Бельц и со всеми жителями северной столицы.
«Голодовка бельцких мунсоветников, как форма протеста против репрессий режима Плахотнюка, достойна только уважения!
Хочу выразить слова поддержки и солидарности со всеми бельчанами! Ничего подобного, думаю, не было в истории местного самоуправления в странах Совета Европы.
Уверен, что этому режиму придёт конец только в результате борьбы и сопротивления граждан. Бельцкий мунсовет сегодня, безусловно, пример того, как можно бороться с преступным режимом. Молодцы!» - написал Петренко в своей заметке в Facebook.
Ранее уже сообщалось, что в понедельник, после того, как центральные власти начали терроризировать членов Бельцкого совета от оппозиционной «Нашей партии», муниципальные советники объявили голодовку с целью обратить внимание международных структур на беспрецедентное давление, которому подверглись неугодные кишиневским властям местные избранники.
Известно, что репрессии начались после того, как 12 января зам. главы полиции Георгий Кавкалюк в Бельцах провел «рабочее заседание» с представителями силовых структур, которым была поставлена задача полностью дискредитировать местных избранников до 19 января, когда пройдет заседание муниципального совета по вопросу проведения референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.
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