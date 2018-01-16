Полицейские учинили репрессии в отношении кормящей матери (ВИДЕО)
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Советник Бельцкого муниципального совета Елена Рыбак рассказала, как она, являясь кормящей матерью, подверглась преследованию со стороны полицейских.
Как сообщила телеканалу BTV местный избранник, 15 января, начиная с 20 часов, полицейские начали обходить всех ее родственников с целью заставить ее явиться в отдел по борьбе с организованной преступностью по обвинениюв совершении тяжкого преступления.
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