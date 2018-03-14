Коррупция на высшем уровне: Додон о финансировании своего фонда (ВИДЕО)
Благотворительный фонд супруги занимающего должность президента Игоря Додона ”Din Suflet” финансируется из-за рубежа, в том числе и президентами других стран.
Об этом во вторник признался сам Додон, выступая в селе Копчак, Чадыр-Лунгского района где он заложил строительство спортивной площадки. Акция, которая носила откровенно предвыборный характер, была заявлена Додоном, как часть «национальной программы президента».
Выступая перед присутствующими, среди которых в холодный дождливый день были и специально согнанные с уроков дети, Додон сообщил, что проект запущен через благотворительный фонд, созданный совместно с его супругой на полученный им деньги от президентов других стран.
«Это не из бюджетных денег. Это те деньги, которые мы находим от разных спонсоров. Через день, послезавтра, я буду в Азербайджане встречаться с президентом Алиевым. Он нам помогает, другие президенты», - отметил Додон, отказавшись уточнить, о каких президентах-спонсорах его деятельности еще идет речь.
Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что под видом благотворительного фонда своей супруги Додон использует коррупционные схемы, финансируемые из-за рубежа. Кроме того, в нарушение закона, в деятельность фонда напрямую вовлечены сотрудники аппарата президента.
Примечательно, что правоохранительные структуры никак не реагируют на очевидные факты коррупционной деятельности высшего должностного лица.
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