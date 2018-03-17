ЦИК обвинен в препятствовании участию на публичном заседании (DOC)
Центризбирком станет ответчиком в суде по поводу преднамеренного препятствованию доступ граждан на публичное заседание, в ходе которого решался отказ в проведении народного референдума, а также объявление досрочных местных выборов в Бельцах и Кишиневе.
Коллективную жалобу подписали 40 человек, а она была зарегистрирована 12 марта. Как указано в документе, поступившем в распоряжение агентства OMEGA, граждане возмущены тем, что им был запрещен доступ на публичное заседание ЦИК, а к этой незаконной акции были привлечены силы полиции.
Подписанты коллективной жалобы отмечают, что ограничением доступа на публичное заседание Центризбиркома был нарушен целый ряд гражданских прав, установленных в законном порядке.
Ранее уже сообщалось, что 12 марта, под предлогом «ограниченной площади помещения», власти запретили свободный доступ на заседание ЦИКа, выставив кордон полицейских, а также стянув в само здание и в его окрестности около сотни сотрудников спецподразделений полиции.
Операцией руководили присутствующие там лично руководители полиции Г.Кавкалюк и Л.Базюк.
Особое внимание привлек закрывший собой дверь в ЦИК «оборотень в погонах» Юрий Еризану, о котором сообщалось, что он является соучастником убийства, когда 11 февраля 2000, в самом начале своей полицейской карьеры, он забил до смерти своего односельчанина.
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