ЦИК обвинен в препятствовании участию на публичном заседании (DOC)

Центризбирком станет ответчиком в суде по поводу преднамеренного препятствованию доступ граждан на публичное заседание, в ходе которого решался отказ в проведении народного референдума, а также объявление досрочных местных выборов в Бельцах и Кишиневе.

Коллективную жалобу подписали 40 человек, а она была зарегистрирована 12 марта. Как указано в документе, поступившем в распоряжение агентства OMEGA, граждане возмущены тем, что им был запрещен доступ на публичное заседание ЦИК, а к этой незаконной акции были привлечены силы полиции.

Подписанты коллективной жалобы отмечают, что ограничением доступа на публичное заседание Центризбиркома был нарушен целый ряд гражданских прав, установленных в законном порядке.

Ранее уже сообщалось, что 12 марта, под предлогом «ограниченной площади помещения», власти запретили свободный доступ на заседание ЦИКа, выставив кордон полицейских, а также стянув в само здание и в его окрестности около сотни сотрудников спецподразделений полиции.

Операцией руководили присутствующие там лично руководители полиции Г.Кавкалюк и Л.Базюк.

Особое внимание привлек закрывший собой дверь в ЦИК «оборотень в погонах» Юрий Еризану, о котором сообщалось, что он является соучастником убийства, когда 11 февраля 2000, в самом начале своей полицейской карьеры, он забил до смерти своего односельчанина.