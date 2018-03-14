Плахотнюк запретил своим депутатам и чиновникам выступать перед избирателями (ВИДЕО)

Об этом лидер Демпартии Владимир Плахотнюк объявил во вторник во время своего «выхода к прессе». Плахотнюк объяснил это решение «новым подходом» в работе с избирателями и их привлечением к процессу принятия решений.

«Отныне наши депутаты, а также представители в агентствах и министерствах будут направлены на места не для того, чтобы выступать с длинными речами, как они это делали до сих пор, а для того, чтобы слушать людей. Выслушивать их проблемы, отвечать на вопросы, принимать наказы и просьбы людей для их включения в нашу повестку нашей деятельности», - отметил Плахотнюк. В этой связи он уточнил, что решением проблем будет заниматься «группа из ДПМ», которая их проанализирует и предложит к внедрению.

Лидер правящей партии не объявил истинной причины ограничения деятельности своих представителей на встречах с избирателями. Как сообщили источники агентства OMEGA в Демпартии, это его решение связано с недавними нашумевшими выступлениями депутатов ДПМ в Гагаузии Корнела Дудника и Николая Дудогло. «Во избежание дальнейших недоразумений, нам предложено с умным видом молчать», - добавил собеседник агентства.

Ранее уже сообщалось, что 24 февраля, выступая перед собравшимися в селе Томай Чадыр-Лунгского района на заседании Совета местных и региональных органов власти Гагаузии, депутат от правящей партии Корнел Дудник пообещал, что в случае реализации проекта объединения Бессарабии с Румынией «он будет первым из тех, кто возьмет СВОЙ автомат и встанет на защиту Гагаузской автономии». Другой депутат этой партии Николай Дудогло заявил о необходимости выхода всех представителей Гагаузии из структур власти, а также осудил инициативу ДПМ о запрете вещания российских телеканалов в Молдове.