Лондон объявляет дипломатическую войну России и срочно созывает заседание Совбеза ООН
Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Об этом, как сообщает Би-би-си, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.
Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.
По словам Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию.
"Нет никакого другого вывода, кроме того, что российское государство стоит за покушением на Скрипаля и его дочь", - заявила Мэй.
Как уточнила Мэй, российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки, дается неделя на сборы.
Премьер подчеркнула, что эта высылка станет крупнейшей за последние 30 лет и "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".
Британия также отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.
Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне.
В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии.
"У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом", - сказала она.
Утром в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.
При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону "придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".
В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Оно начнется в 22:00 мск, сообщили в британском постпредстве.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.
12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе "Новичок".
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