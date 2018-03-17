Образчик идолопоклонения избирателя Додона (ВИДЕО)
Один из будущих кандидатов Додона на предстоящих парламентских выборах в оригинальной форме продемонстрировал свою верноподданность, подарив Додону картину с изображением кобылы и жеребенка.
В ходе визита занимающего должность президента Игоря Додона в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района, депутат Народного собрания Гагаузии Николай Драган назвал жителей автономии «детками», которые в обмен на защиту готовы всегда голосовать за «Хозяина».
«Вы хозяин нашего государства. Мы - ваши детки. Охраняйте нас, берегите нас, а мы всегда за вас будем голосовать и будем поддерживать», - заверил Драган, преподнеся в дар Додону картину, на которой изображена кобыла с жеребенком.
Известно, что Николай Драган рассматривается кандидатом Додона на предстоящих парламентских выборах по Чадыр-Лунгско - Вулканештскому одномандатному округу. Выдвижение Драгана является договоренностью между Додоном и Плахотнюком, разделившими два гагаузских округа: в одном (Комратском) Плахотнюк поддержит Николая Дудогло, а в другом Додон и башкан Ирина Влах будут продвигать Николая Драгана.
|Код видео:
Додон идет на Кишинев со своим секретарем ...Просмотров: 469
О моральном облике полиции Жиздана (ВИДЕО) ...Просмотров: 1613
Партия Плахотнюка агитирует за Путина (ФОТО) ...Просмотров: 2896
Власти Молдовы оставили «Газпром» со сверхприбылью ...Просмотров: 2466
Один из самых одиозных судей возглавил Конституционный суд ...Просмотров: 1727
|16.03.2018
|Партия Плахотнюка агитирует за Путина (ФОТО)
|12.03.2018
|Перед ЦИКом проходит протест
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого