Образчик идолопоклонения избирателя Додона (ВИДЕО)

Один из будущих кандидатов Додона на предстоящих парламентских выборах в оригинальной форме продемонстрировал свою верноподданность, подарив Додону картину с изображением кобылы и жеребенка.

В ходе визита занимающего должность президента Игоря Додона в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района, депутат Народного собрания Гагаузии Николай Драган назвал жителей автономии «детками», которые в обмен на защиту готовы всегда голосовать за «Хозяина».

«Вы хозяин нашего государства. Мы - ваши детки. Охраняйте нас, берегите нас, а мы всегда за вас будем голосовать и будем поддерживать», - заверил Драган, преподнеся в дар Додону картину, на которой изображена кобыла с жеребенком.

Известно, что Николай Драган рассматривается кандидатом Додона на предстоящих парламентских выборах по Чадыр-Лунгско - Вулканештскому одномандатному округу. Выдвижение Драгана является договоренностью между Додоном и Плахотнюком, разделившими два гагаузских округа: в одном (Комратском) Плахотнюк поддержит Николая Дудогло, а в другом Додон и башкан Ирина Влах будут продвигать Николая Драгана.