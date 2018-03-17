Плахотнюк и Порошенко обвинены в уничтожении Днестра ...

Марш в защиту Днестра прошел 14 марта в Кишиневе, в Международный день рек.

По призыву экологов и гражданских активистов сначала состоялся пикет перед посольством Украины, а затем его участники прошли маршем протеста к Дому правительства.

Участники акции протестовали против совместных действий властей Молдовы и Украины, ведущих к постепенному уничтожению реки Днестр.

В частности, экологи выступили против расширения гидроэнергетического комплекса Днестра (Новоднестровск - Нагиряны/Наславча) и строительства шести других ГЭС в верхнем течении Днестра на территории Украины, что несет риски оставить без питьевой воды около половины населения Молдовы.

Организаторы объявили, что за планами Украины по перекрытию Днестра стоят интересы давних бизнес-партнеров, олигархов Петра Порошенко и Владимира Плахотнюка.

Экологи возмущены позицией властей Молдовы, способствующих украинским властям построить шесть новых гидроэлектростанций в верховьях Днестра.

Протестующие заявили, что украинская программа развития гидроэнергетики до 2026 года не только плачевно скажется на состоянии Днестра, но и приведет к его уничтожению и катастрофическому дефициту питьевой воды для проживающих в бассейне реки Днестр жителей Молдовы и Украины.

Они потребовали прекратить нетранспарентные переговоры между Украиной и Молдовой. Которые ведутся без участия международных наблюдателей и представителей общественности, отказаться от идеи строительства новых ГЭС на Днестре и оплаты компенсации Молдове, в соответствии с принципом «загрязнитель платит», предусмотренным как европейским, так и международныи (ООН) законодательством.

Кроме того, протестующие выступили за отказ от сдачи в аренду территории Молдова (более 19 гектаров вдоль реки Днестр), расположенной выше по течению от плотины ГАЭС-2 Днестровского гидроэнергетического комплекса, что полностью закрыло бы доступ Республики Молдова к реке Днестр.