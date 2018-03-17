Плахотнюк и Порошенко обвинены в уничтожении Днестра
Марш в защиту Днестра прошел 14 марта в Кишиневе, в Международный день рек.
По призыву экологов и гражданских активистов сначала состоялся пикет перед посольством Украины, а затем его участники прошли маршем протеста к Дому правительства.
Участники акции протестовали против совместных действий властей Молдовы и Украины, ведущих к постепенному уничтожению реки Днестр.
В частности, экологи выступили против расширения гидроэнергетического комплекса Днестра (Новоднестровск - Нагиряны/Наславча) и строительства шести других ГЭС в верхнем течении Днестра на территории Украины, что несет риски оставить без питьевой воды около половины населения Молдовы.
Организаторы объявили, что за планами Украины по перекрытию Днестра стоят интересы давних бизнес-партнеров, олигархов Петра Порошенко и Владимира Плахотнюка.
Экологи возмущены позицией властей Молдовы, способствующих украинским властям построить шесть новых гидроэлектростанций в верховьях Днестра.
Протестующие заявили, что украинская программа развития гидроэнергетики до 2026 года не только плачевно скажется на состоянии Днестра, но и приведет к его уничтожению и катастрофическому дефициту питьевой воды для проживающих в бассейне реки Днестр жителей Молдовы и Украины.
Они потребовали прекратить нетранспарентные переговоры между Украиной и Молдовой. Которые ведутся без участия международных наблюдателей и представителей общественности, отказаться от идеи строительства новых ГЭС на Днестре и оплаты компенсации Молдове, в соответствии с принципом «загрязнитель платит», предусмотренным как европейским, так и международныи (ООН) законодательством.
Кроме того, протестующие выступили за отказ от сдачи в аренду территории Молдова (более 19 гектаров вдоль реки Днестр), расположенной выше по течению от плотины ГАЭС-2 Днестровского гидроэнергетического комплекса, что полностью закрыло бы доступ Республики Молдова к реке Днестр.
Как найти дешевые товары на Aliexpress ...Просмотров: 2017
Плахотнюк и Порошенко обвинены в уничтожении Днестра ...Просмотров: 1368
Перед ЦИКом проходит протест ...Просмотров: 11307
Eurovision обратил внимание на молдавских исполнителей, призывающих к миру на Днестре (ВИДЕО) ...Просмотров: 1773
В Молдове проходят памятные мероприятия в честь 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана ...Просмотров: 1196
|16.03.2018
|Партия Плахотнюка агитирует за Путина (ФОТО)
|12.03.2018
|Перед ЦИКом проходит протест
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого