«Молдтелеком» преднамеренно препятствует распространению сигнала телеканала BTV

Бельцкий телеканал БТВ подал в суд на госпредприятие «Молдтелеком» в связи с его отказом на протяжении уже трех лет принимать БТВ в вещательную сетку IP-телевидения (цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу интернета).

Как сообщила директор БТВ Родика Делеу, администрация канала 5 раз отправляла запросы кабельному оператору, однако ответа на них так и не последовало. «Считаем, что это молчание не случайно, так как у «Молдтелекома» нет формальной причины отказать нам в размещении. Поэтому госпредприятие решило просто отмалчиваться», - заявила Делеу.

Директор канала проинформировала, что первое судебное заседание по делу «Бельцкое телевидение против «Молдтелекома» пройдет 4 апреля.

Стоит отметить, что БТВ транслируется почти всеми кабельными операторами, функционирующими в Бельцах и в Кишиневе, однако причины, по которым госпредприятие «Молдтелеком» отказывается сотрудничать с крупнейшим региональным телеканалом в стране, вещающим на 100 процентов собственный контент, остаются неизвестными.

Напомним, что прошлой осенью КСТР отказался продлить у БТВ эфирную лицензию в связи с планировавшимся на тот момент переходом Молдовы на цифровое телевидение, однако в итоге наступление цифровой эры было отсрочено до 2020 года, но БТВ эфирную лицензию не вернули.

«В ситуации, когда государство изымает у нас эфирную лицензию и не пускает в кабельную сеть госпредприятия «Молдтелеком», нам не остается ничего, кроме как предполагать худшее: в стране, власти которой говорят о приверженности европейским ценностям, происходит расправа над телеканалом, неподконтрольным правящей партии. Об этом в ближайшее время мы уведомим дипломатические представительства и офисы международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова», - заявила Родика Делеу.