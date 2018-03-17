Генпрокуратура Украины требует ареста Надежды Савченко по обвинению в планировании теракта ...

Генпрокурор Украины подписал представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко по подозрению в планировании теракта.

Представления на привлечение депутат Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест уже поступили в Верховную Раду.

Об этом сообщила в соцсетях пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«У следствия есть неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет», – заявил генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде 15 марта.

Он призвал народных депутатов поддержать законопроект о том, что после внесения представления генпрокурора дипломатические загранпаспорта народного депутата будут недействительны.

Луценко выразил надежду, что представление на Савченко парламент рассмотрит 22 марта.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

По мнению членов комитета, Надежда Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом этого комитета.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ для допроса.