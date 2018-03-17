Додон держит слово (DOC)

Занимающий должность президента Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что является «человеком слова», строго соблюдающим свои принципы и обещания.

Видимо, в процессе «соблюдения обещаний» бывают исключения, как это случилось, например, в случае с введением нового министра обороны Еуджена Стурзы в состав Высшего совета безопасности.

Согласно опубликованному в «Официальном мониторе» тексту подписанного Додоном указа № 624 от 5 марта 2018 г., среди изменений в составе ВСБ есть и положение, прямо касающееся министра обороны. «Вводится позиция ”Еуджениу Стурза - министр обороны”», - говорится в указе Додона о введении новых членов Высшего совета безопасности.

Примечательно, что сам Додон опровергал сделанное Стурзой заявление о том, что он включен в состав ВСБ. «Мне сообщили, что я включен в эту структуру, и мы встретимся на первом заседании», - заявил Стурза 15 февраля в эфире общественного телеканала Moldova 1 после того, как в октябре прошлого года Додон пообещал «не сдаваться» и не включать его в состав ВСБ.

Еуджен Стурза был приведен к присяге 24 октября после того, как Игорь Додон был отстранен от должности на несколько минут. Тогда, обязанности Додона исполнил председатель парламента Андриан Канду. «Не сдамся и не подпишу ни один декрет, с которым не согласен. Я не подпишу декрет о назначении господина Еуджена Стурзы. Не признаю Еуджена Стурзу министром и не включу в состав Высшего совета безопасности», - заявил тогда Додон.