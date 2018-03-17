США, Великобритания, ФРГ и Франция обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран по поводу отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. В размещенном на сайте правительства Германии совместном заявлении лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции отмечается, что Россия ответственна за произошедшее, а инцидент назван нападением на суверенитет Соединённого Королевства.
В этой связи Россия призвана предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о веществе "Новичок", которое, как утверждается, было использовано при нападении на Сергея Скрипаля.
«Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность», - призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.
В среду Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и прекращении всех дипломатических контактов с Россией на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Вещество «Новичок», которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, является однм из самых токсичных в мире и было разработано в российском городе Шиханы (Саратовская область), в одном из российских военных научно-исследовательских учреждений.
В свою очередь, Россия полностью отвергает выдвинутые в отношения нее обвинения, назвав их «ничтожными».
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