Нацбанк в судебном порядке обяжут опубликовать доклад Kroll-2

Об этом сообщил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, отметив, что партией получен письменный отказ НБМ на направленный ранее запрос.

Комментируя ответ НБМ вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко подчеркнул, что Нацбанк отказывается опубликовать доклад компании Kroll о краже миллиарда долларов из молдавских банков, «но зато отчет будет передан молдавским следователям, которые раньше называли сведения Kroll «беллетристикой».

«Соответствующая информация представляет интерес для общества, поскольку решением правительства за кражу миллиарда предстоит расплачиваться гражданам Молдовы. Получив от НБМ отказ в предоставлении данной информации, "Наша партия" намерена потребовать публикации этой сведений в судебном порядке», - сообщил Чубашенко в соцсетях.

Ранее, «Наша партия» направила запрос в Национальный банк Молдовы с требованием опубликовать доклад Kroll-2. Кроме того, в запросе НП указала ряд вопросов, на которые потребовала ответа от главы Нацбанка Серджиу Чокля.