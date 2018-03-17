Один из самых одиозных судей возглавил Конституционный суд
Скомпрометировавший себя бывший председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь принес присягу в парламенте и в тот же день стал председателем Конституционного суда.
В пятницу, парламент сначала утвердил отставку Поалелунжь, после чего тот принес присягу в качестве судьи Конституционного суда на шесть последующих лет.
В этот же день, пресс-служба Конституционного суда сообщила о том, что судьи единогласно высказались за то, чтобы Михай Поалелунжь стал председателем Суда на три года.
Поалелунжь был единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе на замещение должности судьи Конституционного суда после того, как 31 января бывший его председатель Тудор Панцыру внезапно подал в отставку.
Ранее Поалелунжь сообщил, что единственной причиной его перехода в эту должность является намерение добиться «лучшего конституционного правосудия в Молдове».
Бывший судья Европейского суда по правам человека Михаил Поалелунжь – замешан в целом ряде коррупционных схем с использованием судебной системы, а также находится под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.
Поалелунжь был также обвинен в том, что именно при его нахождении во главе судебной системы, Молдова была обвинена в подрыве доверия к судебной системе, а внешние партнеры прекратили финансирование Молдовы из-за коррупции в юстиции.
Назначение Поалелунжь на должность председателя Высшей судебной палаты 9 февраля 2016 года прошло на фоне жесткой критики со стороны гражданского общества. Легитимность назначения Поалелунжь была тогда поставлена под сомнение и послом США в Молдове. «Что происходит в Высшем совете магистратуры? Единственный кандидат изнутри? Это то, как должна выглядеть реформа судебной системы?», - написал посол США Джеймс Петтит, спустя несколько минут после оглашения результата избрания Михаила Поалелунжь.
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