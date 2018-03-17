Власти Молдовы оставили «Газпром» со сверхприбылью ...

Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике объявил о несущественном снижении (менее чем на лей) тарифов на природный газ, несмотря на неоправданно высокую разницу между ценой закупки газа и тарифом на него для конечных потребителей.

Согласно решению НАРЭ, принятому после «рекомендации» премьер-министра Павла Филипа, тарифы снизятся ровно на столько, на сколько «рекомендовал премьер-министр - на 20%.

В результате, с 1 января 2018 года тарифы на природный газ для конечных потребителей составят 5,08 леев за кубометр газа за потребление более 30 квадратных метров. За каждый кубометр выше этого лимита, тариф будет 5,29 лея за кубометр. В этот тариф для потребителей входит и НДС в размере 8%.

Таким образом, дочернему предприятию «Газпрома» - молдо-российскому АО «Молдовагаз» оставлены сверхприбыли, складывающиеся, в основном, за счет необоснованного завышения тарифа (в 2017 году - молдавским потребителям газ продавался более чем в два раза дороже цены поставки газа на границе с Молдовой).

Теперь, «Молдовагаз» приобретает газ по цене 174 доллара (2877 леев) за 1 кубометр при действующем тарифе в 5290 леев за 1 кубометр газа.

Дочернюю компанию «Газпрома» - АО «Молдовагаз» контролирует лидер правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.

Известно, что в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз», председатель правления которого является членом высшего руководящего органа принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии. Сообщалось также, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой гражданином России Владимиром Плахотнюком Демпартии.