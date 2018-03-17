Партия Плахотнюка агитирует за Путина (ФОТО) ...

Официальный печатный орган подконтрольного Демпартии «Общественного объединения «Новая Гагаузия» вышел с агитационным материалом в поддержку переизбрания Владимира Путина на должность президента России.

Несмотря на демонстрируемую Демпартией антироссийскую риторику, её филиал в Гагаузии 15 марта выпустил газету, на первой полосе которой призывает всех жителей Гагаузии, обладающих гражданством Российской Федерации «поддержать на предстоящих выборах кандидатуру независимого кандидата Путина Владимира Владимировича».

Известно, что «Новая Гагаузия» является структурным подразделением принадлежащей Владимиру Плахотнюку Демпартии, объявившем еще в ноябре 2012 года о вхождени в Демпартию. Движение возглавляет депутат ДПМ Николай Дудогло, а в него входят все представители ДПМ в местных органах власти автономии, а также депутаты ДПМ от Гагаузии.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая Плахотнюком Демпартия является официальным партнером про-путинской партии «Единая Россия». Соглашение было подписано еще 16 сентября 2010 года. Согласно документу «межпартийные связи "Единой России" и Демократической партии Молдовы являются важной составной частью российско-молдавских отношений и призваны содействовать их всемерному развитию».