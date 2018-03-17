Евросоюз настаивает на незаконности аннексии Россией Крыма
В связи с годовщиной аннексии Крыма, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выступила с Заявлением от имени Евросоюза касательно АР Крым и города Севастополь.
Как отмечается в Заявлении, «Европейский Союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины».
«Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает единство и суверенитет всех государств», - отмечается в документе.
В этой связи Могерини заявила, что ЕС не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.
Как подчеркивается в Заявлении, «после неправомерной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась». «Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения мнения, свобода религии или убеждения, свобода ассоциации, а также право на мирные собрания», - говорится в документе. В качестве примера Могерини приводит нарушения прав крымских татар, запрет деятельности Меджлиса и преследование его лидеров и членов общины.
«ЕС вновь призывает к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семены и всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права. Журналисты, правозащитники и адвокаты защиты должны иметь возможность работать независимо и в отсутствие неоправданного вмешательства», - подчеркивается в Заявлении ЕС.
В Заявлении так же обращается внимание на необходимость в полной мере соблюдать международные стандарты в сфере прав человека на полуострове.
«Евросоюз напоминает о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/190 от 19 декабря 2017 года и призывает к ее полному выполнению, включая обязательства Российской Федерации в рамках действующего международного гуманитарного права», - говорится в Заявлении Верховного представителя ЕС Федерики Могерини касательно АР Крым и города Севастополь.
18 марта 2014 года Россия присоединила принадлежащий Украине Крымский полуостров, основываясь на результатах проведенного 16 марта референдума. Украина расценивает эти действия России, как оккупацию своей суверенной территории.
Россия высылает 23 британских дипломата и запрещает деятельность Британского совета ...Просмотров: 1089
Генпрокуратура Украины требует ареста Надежды Савченко по обвинению в планировании теракта ...Просмотров: 2113
Лондон объявляет дипломатическую войну России и срочно созывает заседание Совбеза ООН ...Просмотров: 1089
В Китае снято ограничение на срок правления страной ...Просмотров: 626
|16.03.2018
|Партия Плахотнюка агитирует за Путина (ФОТО)
|12.03.2018
|Перед ЦИКом проходит протест
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого