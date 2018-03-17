Евросоюз настаивает на незаконности аннексии Россией Крыма ...

В связи с годовщиной аннексии Крыма, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выступила с Заявлением от имени Евросоюза касательно АР Крым и города Севастополь.

Как отмечается в Заявлении, «Европейский Союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает единство и суверенитет всех государств», - отмечается в документе.

В этой связи Могерини заявила, что ЕС не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.

Как подчеркивается в Заявлении, «после неправомерной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась». «Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения мнения, свобода религии или убеждения, свобода ассоциации, а также право на мирные собрания», - говорится в документе. В качестве примера Могерини приводит нарушения прав крымских татар, запрет деятельности Меджлиса и преследование его лидеров и членов общины.

«ЕС вновь призывает к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семены и всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права. Журналисты, правозащитники и адвокаты защиты должны иметь возможность работать независимо и в отсутствие неоправданного вмешательства», - подчеркивается в Заявлении ЕС.

В Заявлении так же обращается внимание на необходимость в полной мере соблюдать международные стандарты в сфере прав человека на полуострове.

«Евросоюз напоминает о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/190 от 19 декабря 2017 года и призывает к ее полному выполнению, включая обязательства Российской Федерации в рамках действующего международного гуманитарного права», - говорится в Заявлении Верховного представителя ЕС Федерики Могерини касательно АР Крым и города Севастополь.

18 марта 2014 года Россия присоединила принадлежащий Украине Крымский полуостров, основываясь на результатах проведенного 16 марта референдума. Украина расценивает эти действия России, как оккупацию своей суверенной территории.