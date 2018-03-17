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Россия высылает 23 британских дипломата и запрещает деятельность Британского совета

Опубликовано : 17 март 2018 г. 16:51 | Просмотров: 1089 | Категория: Мир

МИД России объявил об ответном решении выслать 23 британских дипломата, которым предписано покинуть территорию России в течение недели.

Как сообщает РБК, кроме того, в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании, «в связи с неурегулированностью статуса» Москва приняла решение о прекращении деятельности на территории России Британского совета - международной организации, занимающейся продвижением британской культуры и образования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал 15 марта «обязательно» принять ответные меры на решение британских властей выслать сотрудников российской дипмиссии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, которые, по ее словам, являются «незаявленными агентами разведки».​ Россиянам дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Такие меры были приняты из-за того, что британские власти сочли Москву причастной к попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Мэй, против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое, заявляют в Лондоне, попало на территорию страны из России.

В Москве отвергли заявления британских властей о том, что в России или в СССР производилось вещество под названием «Новичок». С соответствующими заявлениями выступил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, информацию о разработке такого вещества в СССР или в России распространяют эмигрировавшие «не без участия правительств западных стран» россияне. Глава МИД Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России «чушью» и заявил, что Москва просила предоставить ей доступ к материалам расследования. «На запрос был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано», — рассказал тогда министр.

В свою очередь, химик Вил Мирзаянов, эмигрировавший в США ученый, называющий себя одним из разработчиков «Новичка», заявил, что использовать вещество могла только Россия. Он допустил, что на территорию Великобритании оно было ввезено в виде отдельных безвредных компонентов, которые потом неизвестные смешали на территории страны.

По официальным данным, у России нет химического оружия: в сентябре 2017 года президент Владимир Путин отдал приказ уничтожить последние запасы. Как сообщалось тогда, это были два снаряда общим весом 1 кг.



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