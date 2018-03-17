Россия высылает 23 британских дипломата и запрещает деятельность Британского совета
МИД России объявил об ответном решении выслать 23 британских дипломата, которым предписано покинуть территорию России в течение недели.
Как сообщает РБК, кроме того, в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании, «в связи с неурегулированностью статуса» Москва приняла решение о прекращении деятельности на территории России Британского совета - международной организации, занимающейся продвижением британской культуры и образования.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал 15 марта «обязательно» принять ответные меры на решение британских властей выслать сотрудников российской дипмиссии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, которые, по ее словам, являются «незаявленными агентами разведки». Россиянам дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Такие меры были приняты из-за того, что британские власти сочли Москву причастной к попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По словам Мэй, против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое, заявляют в Лондоне, попало на территорию страны из России.
В Москве отвергли заявления британских властей о том, что в России или в СССР производилось вещество под названием «Новичок». С соответствующими заявлениями выступил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, информацию о разработке такого вещества в СССР или в России распространяют эмигрировавшие «не без участия правительств западных стран» россияне. Глава МИД Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России «чушью» и заявил, что Москва просила предоставить ей доступ к материалам расследования. «На запрос был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано», — рассказал тогда министр.
В свою очередь, химик Вил Мирзаянов, эмигрировавший в США ученый, называющий себя одним из разработчиков «Новичка», заявил, что использовать вещество могла только Россия. Он допустил, что на территорию Великобритании оно было ввезено в виде отдельных безвредных компонентов, которые потом неизвестные смешали на территории страны.
По официальным данным, у России нет химического оружия: в сентябре 2017 года президент Владимир Путин отдал приказ уничтожить последние запасы. Как сообщалось тогда, это были два снаряда общим весом 1 кг.
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