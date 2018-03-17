О моральном облике полиции Жиздана (ВИДЕО) ...

Один из «титушек», активно участвовавших в преступном разгоне демонстрации протеста против введения смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка оказался банальным взяточником в особо крупных размерах.

Речь идет о подполковнике полиции, заместителе начальника Управления №2 по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований Валентине Самоил, который был арестован еще 16 января по обвинению во взятке в сумме 200 тысяч евро в обмен на освобождение нескольких бизнесменов. 19 июля 2017 года Самоил был одним из самых активных полицейских, которые в сквере перед парламентом незаконно разогнали протестовавших против ведения избирательной системы Додона - Плахотнюка.

В преступную группировку также входили еще и несколько прокуроров, также арестованных по этому же уголовному делу.

Как сообщает издание crimemoldova.com, несмотря на тяжесть преступления, подполковник полиции Самоил, подозреваемый по делу о взятке в 200 тысяч евро, был переведен на домашний арест, а основным аргументом для домашнего ареста Самоила стало наличие несовершеннолетних детей. Обращает на себя внимание, что адвокатом по этому делу является Раду Чижиченко, обвиненный в давлении на находящегося в румынской тюрьме киллера Виталия Проку. Известно, что Чижиченко является доверенным лицом приближенного Владимира Плахотнюка, генерального секретаря Демпартии Константина Ботнаря.

Кроме того, в определенных полицейских кругах про подполковника полиции Валентна Самоила известно, что он «крышевал» транспорт с контрабандным товаром, перевозимым на кишиневские рынки с одесского рынка «7km», а также оказывал протекцию «черному рынку» ювелирных изделий на центральном проспекте Кишинева.

Примечательно, что и нынешний глава МВД Александр Жиздан в 2004 году был уличен в «крышевании» контрабанды через приднестровский участок границы, которая также направлялась в Молдову с известного одесского рынка. Тогда, Жиздан даже был вынужден уволиться из органов внутренних дел.